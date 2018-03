Raamat sellest, kui oluline on jääda iseendaks

Ajalooraamatuid on mitut sorti. Üks äärmus on toapoiss Intsu mõtteliste järglaste kirjutatud teosed eestlastest kui Läänemere kõikvõimsatest isandatest. Teine äärmus loob pildi masendavast matsirahvast, kes vireles kuskil sünges augus, sõi puukoort ja jõi lumevett ning kannatas, nii et maa must. Kolmas variant on interneti väljaprintimine: aastaarvud ja kuupäevad ritta, kõvad kaaned ümber ja läheb.