Nädala foto. Võis palav hakata

Päris kindlasti ei avanud tolle kollase-musta-rohelise Ladaga eelmisel pühapäeval Raassillas Tarvastu rallikrossi karikasarja etapil osalenud võistleja ise juhiust, selleks et jalaga hoogu juurde lükata. Ilm oli tol päeval talvine ja rada libe, nii et mootori jõust küll puudu ei tulnud. Võistlus iseenesest oli aga küll nõnda kuum, et kiivri all võis palav hakata. Kaasa tegi pisut alla saja osaleja ehk täpselt nii palju, kui korraldajad said rajale lubada.