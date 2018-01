Juhtkiri. Koduvägivalla kombitsad

Kui suvisel ajal metsa läinud marjuliste ja seeneliste juhtumid välja arvata, siis üldiselt ei sisalda teated kaduma läinud inimestest ammendavat infot selle kohta, mis asjaoludel nood õhku haihtusid. See pole olukorra lahendamise vaatenurgast tavaliselt lihtsalt tähtis. Ning isegi kui teates sisaldub lause, mis ütleb, et inimene ei pruugi tahta, et teda leitakse, jätab see palju tõlgendamisruumi. Kas peitujäämise soovi taga on mõni seadusevastane tegu või sootuks teisest ooperist põhjus?