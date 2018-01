Soomaale tekkis ideaalne uisutamise jää

«Jõed on veel lahti ja sinna kindlasti minna ei saa, aga heinamaadel on väga sile klaasjää,» rääkis Soomaal turismiettevõtjana tegutsev Aivar Ruukel, kes ise oli juba hommikul kella poole üheksa ajal tõukekelguga luhtadel sõitmas.

Laupäeva hommikul kattis Soomaa luhtasid klaassile jää. | FOTO: Aivar Ruukel

Ruukel korraldab nii laupäeval kui pühapäeval kaks tõukekelgumatka ning kõik need on välja müüdud. «Meil on ainult 20 kelku, nii et ega me rohkem kutsuda ei saa,» nentis ta. Küll aga soovitas ta tulla huvilistel Soomaale oma uiskude või kelkudega.

«Need, kes teavad, kui lahe see värske jää peal kelgutamine on, broneerisid endale aja juba nädala keskel, kui mingit jääd polnud veel tekkinud,» rääkis Ruukel. «Kui esimene lumi jääle sajab, siis enam nii mõnus heinamaadel sõita ei ole.»