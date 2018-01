Vaba mõte. Lootusi täis hääbumine

​Sajandi alguses peeti inimeste Viljandimaalt lahkumise põhjuseks tööpuudust. Siis tekkis lootus, et vanemapalk ja laulva revolutsiooni lapsed panevad iibe kasvama, aga pelgaks lootuseks see jäigi. Järgmine päästerõngas pidi poliitikute meelest olema haldusreform, ometi lahkusid noored varasemast suurema hooga, sest tööd küll oli, aga see polnud piisavalt meeldiv ja tasuv. Kõik kolm viimast Viljandi linnapead viitasid uue aasta alguses ikka, et neil on ülevaade, kui palju tahavad ettevõtted laieneda. Tulevik tundus helge. Aasta pärast muutsid numbrid neid aga jälle morniks.