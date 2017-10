Viies aastaaeg saabus Soomaale tänavu juba viiendat korda

Soomaa turismiarendaja Aivar Ruukeli sõnul on see tänavu viies üleujutus ehk viies aastaaeg, nagu seal kandis üleujutusi kutsutakse.

"Lugesime just kokku: see on tõesti juba viies," rääkis Ruukel. "Vahed on üsna väikesed, kolm nädalat tagasi näiteks oli praegu üleujutatud ala veel üsna tühi. Vesi tuli aga üsna kergelt tagasi, sest jõe veetase on suhteliselt üleval."

Ruukeli sõnul pole sagedastes üleujutustes siiski mida anomaalset.

"Ega viies aastaaeg olegi Soomaal ainult kevadel lume sulamise aegu," selgitas ta. "Mingi vihmaperiood on igal aastal olnud. Keset talve tekitavad soojalained jaanuaris ja veebruaris suurt vett. Hommikul mõõtsime vee kõrguseks 2.50 ning paistab, et täna juurde ei saja. Muidugi ei ole võimatu see, et kuu aja pärast on jälle uus üleujutus. Praegust aga ei ole tuleva nädala lõpuks ilmselt enam alles, vajub ära lihtsalt."

Ilmateenistuse andmetel oli septembri keskmine sajuhulk 88 millimeetrit ehk 137 protsenti normist, milleks peetakse 64 millimeetrit.