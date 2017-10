Kandidaat: ma ei taha vallavolikogusse!

Juhan Juhkamsoo / Elmo Riig

«Soovi ma selleks ei avaldanud,» ütleb kaheksakümnendates eluaastates Kalju Rand ajakirjanikuga vesteldes ilma pikema jututa. Hetk hiljem kinnitab aga, et pani allkirja paberile, mille Keskerakonna Viljandi valla esinumber Juhan Juhkamsoo (pildil) talle oli andnud. Samuti mäletab ta, kuidas Juhkamsoo kontrollis mitu korda tema isikuandmete õigsust.

«Ma ei tea, miks,» väidab Rand.

Mälu pole enam see

Edasi läheb lugu segaseks. Seda, kas paber, millele ta alla kirjutas, oli kandideerimisavaldus, ei oska Kalju Rand kinnitada ega ümber lükata. Samuti ei suuda ta meenutada, kas lehele üldse midagi kirjutatud oli.

«Ega ma eriti ei lugenud,» lausub mees ja jääb seejärel hetkeks mõttesse. «Või oli tühi paber? Ei tea. Mälu on kah vilets juba.»

Ranna arusaamist mööda pidi tema allkiri Juhkamsood kuidagi toetama, kuid selleski on tema teadmised auklikud.

Seda, et ta on kohalike valimiste kandidaat, sai Rand oma sõnul teada oma minia Liina Ranna käest. Vanahärra märgib, et leht tal ei käi.

«No seda ma küll ei tahtnud!» kordab Kalju Rand kindlameelselt.

Liina Rand leiab, et äia on petetud, ning viitab tema tervislikule seisundile. «Tema asjadest arusaamine ei ole päris see, mis vanasti,» nendib minia.

Ei ole tõsiseltvõetav

Juhan Juhkamsoo lausub pärast ajakirjaniku sissejuhatuse ärakuulamist, et ei soovi teemat üldse kommenteerida, kuid kinnitab seejärel siiski, et jutt, nagu poleks Kalju Rand aru saanud, millele alla kirjutab, ei ole tõsiseltvõetav.

«Et kandideerida, peab inimene tegema avalduse ja seda ta ka tegi,» lausub Keskerakonna esinumber. «Ma käisin tema juures isegi mitte üks, vaid kaks korda. Algul juhtus üks viga ja me parandasime selle ära. Nii et see väide, et tema ei ole kuulnud ega tea ... Ma ei taha sellist asja üldse kommenteerida.»

Täpsustavale küsimusele, kas Kalju Rand täitis tema abiga korrektse kandideerimisavalduse, vastab Juhkamsoo jaatavalt.

«Muidu ei võeta seda valimiskomisjonis ju vastugi,» märgib ta. «Kõik oli tehtud nii nagu vaja.»

Kalju Rand heidab Juhan Juhkamsoole muu hulgas ette, et too käis talle peale ja tülitas mitu korda. Kui ajakirjanik selle kohta Juhkamsoolt küsib, siis too ärritub.

«Mis mõttes käisin peale? Mis jutt see on? Ma ei kommenteeri selliseid pahatahtlikke väiteid! Inimesega sai räägitud, ta oli nõus. Ma aitasin tal paberi ära täita,» kõneleb Juhkamsoo. Ta lisab, et Kalju Rand oli oma eale viidates kandideerimises küll kõhelnud, ent tal õnnestus mees ümber veenda, kostes, et nimekirjas on teisigi eakaid ja lugupeetud inimesi.

«Seejärel ütles ta umbes midagi sellist, et olgu, teeme ära. Aga et ta oleks seda teinud vastu tahtmist või midagi sellist, seda kindlasti ei olnud,» jätkab Juhan Juhkamsoo. «Meil oli selliseid inimesi, kes kirjutasid avalduse, aga kui olid järele mõelnud, helistasid ja palusid avalduse tühistada. Nii ma ka tegin. Aga tema puhul sellist resoluutset käitumist ei olnud.»

Ei mingit huvi

Kalju Rand kinnitab, et tunneb ennast petetuna.

«Tegelikult ei taha ma üldse poliitikaga tegelda. Minul, vanainimesel, on laulmine ja aiatöö,» ütleb ta. «Halva supi sisse olen sattunud.»

Küsimusele, kas ta on muidu Keskerakonna toetaja, vastab Rand, et ei huvitu poliitikast vähimalgi määral. «Niipalju ma ikka tean, et poliitika on räpane asi,» avab eakas mees oma vaateid.