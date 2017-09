Käesoleval nädalal on Viljandi Riia maantee ja Vaksali tänava ristmik ümberehituse tõttu suletud, mistõttu on Kevade ja Vene tänaval liiklus tihedam. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on see viimane kord, mil ristmik täielikult suletakse.