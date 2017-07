Pensionäri pahandas otsetee sulgemine

Murekoht on Lina ja Ravila tänava ristmiku juures, kust üle linna maa viis Musta tee poole väike jalgrada. Põdra sõnul kasutasid seda peale tema teisedki ümbruskonna elanikud, et minna otse üle haljasala poodi. Sel teemal vestlesid Sakalaga veel kaks naist, kuid nad polnud nõus leheveergudel oma nime avaldama.

«Üle kuu aja tagasi läbikäik suleti ning nüüd pean ringi minema,» lausus Põdra. «Käisin abilinnapea Kalvi Märtini jutul ja tema ütles, et ringi on vaja minna vaid 200 meetrit. Mina olen aga liikumispuudega ja see on mulle palju. Kasutasin otseteed 14 aastat.»

Pensionär sai abilinnapealt teada, et otsetee äärest oli varastatud linnale kuuluvaid betoonist pinnakatteid ning rada suleti varguse tõkestamiseks mai lõpus. Raja alguses olev värav pandi lukku.

Põdra oli Märtinile öelnud, et pikema poetee äärde oleks puhkamiseks pinki vaja ja ta võiks selle lausa ise panna. Pensionäri sõnul olevat abilinnapea vastanud, et pangu, kui soovib, sest linn seda tegema ei hakka.

«Tegelikult mina ju võõra kinnistu äärde pinki panna ei tohi,» lausus Põdra. «Abilinnapea ütles, et arutab asja ning helistagu ma järgmisel nädalal tagasi. Aga ma ei helistanud, sest tema käitumine oli ülbe.»

Pensionär lisas, et ta oli teinud ettepaneku panna piirkonnas käima buss, kuid saanud abilinnapealt vastuseks, et see ei kuulu tema kompetentsi.

«Milleks meil linnajuhte vaja on, kui nad ei hooli üldse inimestest?» küsis Põdra.

Abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et tal on väga kahju, kui Leida Põdral kohtumisest ebameeldiv mulje jäi.

«Pinkide paigaldamise kohta ma kindlasti ei öelnud, et linn seda tegema ei hakka. Ütlesin, et oskan selle kohta vastata uue nädala algul,» rääkis Märtin. «Palusin endale helistada ja lubasin siis väga konkreetse vastuse anda. Andsin prouale oma visiitkaardi, millel on minu telefoninumber. Ennast proua paraku ei tutvustanudki.»

Vahepeal oli abilinnapea võimalusi uurinud ja kinnitas nüüd Sakalale, et piirkonda paigaldatakse kaks pinki.

«Täpset kuupäeva veel lubada ei tea, aga üks pink tuleb Lina tänava ja Ugala puiestee ning teine Kullamäe tänava ja Ugala puiestee ristmiku lähedale,» sõnas ta. «Seega on pingimurele lahendus olemas ja ainult seetõttu, et teema proua suu läbi eelmise nädala neljapäeval minuni jõudis.»

Märtin nentis, et teeraja sulgemise põhjus oli tõepoolest linna soov takistada oma krundilt betoonkatete varastamist. Neid oli sinna kogutud tervest linnast.

Lähiajal suletakse isetekkeline teerada tema sõnul aiaga ka teiselt, Musta tee poolt. Kunagi planeeriti sinna Ravila tänava pikendust, kuid abilinnapea kinnitusel seda praegu teha kavas pole.

«Kui palju plaate sellelt endiselt pumbajaama kinnistult kaduma läks, jään vastuse võlgu, sest algul nende arvu kirja ei pandud,» rääkis Märtin. «Varem seisid plaadid Musta tee kinnistul. Eelmisel aastal, kui see ära müüdi, saidki plaadid endale uue koha.»

Küsimusele, kui pika tiiru peavad senise otsetee kasutajad nüüd poeskäimisel lisaks maha kõndima, vastas ta, et majandusameti andmeil tõepoolest 200 meetrit.

Bussiliikluse kohta märkis abilinnapea, et seda korraldab Viljandimaal ja Viljandi linnas maavalitsus.

«Linn saab edastada oma ettepanekuid, kuid fakt on see, et linnaliinibusside marsruudid ja graafikud on koostatud nii optimaalselt, kui praegused eelarvevõimalused seda lubavad. Uute liinide ja marsruutide käivitamiseks peaks neid kuskilt mujalt ära võtma,» lisas ta.