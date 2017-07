Ähvardavalt viltu vajunud puu kukkus pärast raiumisotsust ise ümber

Veel eile ei ilmutanud see Viljandi lauluväljaku kõrval mõisahoone taga tiigi ääres kasvanud remmelgas mingit märki, et võiks ilma kõrvalise abita maha langeda. Täna hommikul pidid aga Männimäelt lauluväljaku kaudu kesklinna jalutanud inimesed sellest möödudes kergelt kummarduma, sest jalgteele ulatuvad oksad olid nõnda madalale vajunud. Puud külje pealt vaadates ei jäänud kahtlustki, et see on tugevasti tee poole kiivas.

Ähvardavalt viltuse remmelga kohta Sakalalt teate saanud Viljandi linnavalitsuse spetsialistid vaatasid puu üle ning tõdesid, et sellega pole teha muud kui see maha võtta. Juba oli jõutud kokku leppida, et saagimiseks läheb homme ja seniks ohtlik ala puu ümber piiratakse, et keegi sealt läbi ei jalutaks, aga pärastlõunaks oli remmelgas maha kukkunud. Seejärel hakkas Viljandi Linnahoolduse töömees seda ära koristama.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov märkis, et puu kasvas tiigi lähedal, kus maapind on pehme, ja küllap see ootamatu viltuvajumise tingiski.

«Kui otsustada puu suuruse järgi, jõudis see palju aastaid rõõmsalt kasvada,» lisas ta ning kinnitas, et enne tänast ei olnud linnavalitsus selle puu kohta ühtegi alarmeerivat teadet saanud.