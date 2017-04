Vähe sellest, et Tartus on läbi aegade toimetanud keskmisest rohkem professoreid, dotsente, doktoreid, rektoreid ja dekaane, ikka ja jälle on teatud seal liikvel olevat ka halle kardinale. Üks neist pühib nüüd Emajõe Ateena tolmu jalgadelt ja hakkab Viljandis pakirobotite äri korraldama.