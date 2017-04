Valitsus kinnitas meedikute palgatõusu

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnas, et tervishoiu kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse olulisim garantii on pädevad ja motiveeritud meditsiinitöötajad, mistõttu on ennaktempos palgatõus oluline nii tervishoiusüsteemile kui ka patsientidele. «Olulisim sõnum on muidugi see, et töörahu on meditsiinisektoris tagatud ning eelarvest eraldatud lisarahaga saame hakata üheskoos töötama selle nimel, et kvaliteetne arstiabi oleks Eesti inimestele paremini kättesaadav,» kõneles Jevgeni Ossinovski.

Tervishoiutöötajate palgatõusuks on haigekassa eelarves ette nähtud 23,6 miljonit eurot.

Palgaosa muutmisel teenuste hindades on lähtutud Eesti haiglate liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu ja õdede liidu allkirjastatud eelkokkuleppest, millega määrati kindlaks järgmised miinimumtasud: arstil 10,53, õel 6,03 ning hooldajal 3,70 eurot tunnis. Üldarstiabis arvestatakse perearsti brutopalga kuluna 10.90 eurot tunnis.

Lisaks jõustub 1. juulist kõigile täiskasvanud kindlustatud inimestele hambaravi mitterahaline hüvitis kuni 30 eurot aastas. Eakatele, rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja suurenenud hambaravivajadusega inimestele on see kuni 85 eurot aastas. Hambaravihüvitisteks on riigieelarves tänavu ette nähtud kuus miljonit ja tulevaks aastaks 12 miljonit eurot.