«Võrguplatsid korda» taotlusi saab esitada esmaspäevani

Senise kuue tegutsemisaastaga on Eesti eri paikadesse kerkinud 60 võrkpalliväljakut, kus nüüd on võimalik ennast ilusatel suveõhtutel ja mõnusas seltskonnas sportlikult proovile panna. «Vaadates eestlaste aina suurenevat rahvaspordilembust, olen veendunud, et külasid ja kogukondi, kes sooviksid sellesse nimekirja lisanduda on küll ja veel. »Võrguplatsid korda« on selleks suurepärane ja väga mugav võimalus,» rääkis projektijuht Urmas Piik.

Teist aastat on rahvaspordi propageerimisel võrkpalli liidu koostööpartneriks Oma Ehitaja.

Žürii valib «Võrguplatsid korda» konkursile laekunud taotluste hulgast 27. aprilliks kuus silmapaistvamat, kuhu eeloleval suvel rajatakse võrkpalliväljak koos kogu vajaliku inventariga. Mängimiseks vajaliku palli annab väljaku esindajale Eesti olümpiakomitee.

Lisaks valib žürii veel kümme taotlust, mis pannakse 27. aprillil rahvahääletuseks Postimehe veebilehel. Seal selgub neli rahva lemmikut, kes samuti uue platsi saavad. Kandidaatidega saavad võrkpallisõbrad tutvuda ja oma lemmiku poolt hääletada 4. maini.

Konkursi taotlusvormi ja täpsemad osalustingimused leiab aadressilt vorguplatsidkorda.volley.ee/.