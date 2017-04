Erametsades pannakse kasvama ligemale 10 miljonit puud

Iga-aastaste metsaistutustöödega on erametsades juba alustatud. Aasta-aastalt on istutusmaht kasvanud, eelmisel aastal istutati keskkonnaameti hinnangul erametsadesse 8,6 miljonit taime. Ka sel aastal võib prognoosida erametsade uuendamise mahu kasvu, siiski on mureks kodumaise istutusmaterjali puudus.

3. aprillil istutamist alustanud Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees Taavi Ehrpais nentis, et ei mäleta istutusperioodi nii varajast algust. Vardi Erametsaseltsi liikmed on aktiivsed metsa uuendajad ning istutamise maht oleks Ehrpaisi hinnangul isegi suurem, kui jätkuks sobivaid taimi. «Kõige suurem puudus on kodumaistest pott-põld-kuusetaimedest, mida RMK vaid enda tarbeks kasvatab. Loodame, et lähitulevikus mõni taimetootja neid ka erasektorisse pakkuma hakkab,» kõneles Taavi Ehrpais.

Et suurendada istutusmaterjali kättesaadavust ning pakkuda stabiilset nõudlust kohalikele metsataimekasvatajatele, on metsaühistud juba aastaid oma liikmetele ühiselt taimi hankinud. Sel aastal 21 metsaühistu ühist taimehanget korraldava keskühistu Eramets tegevjuhi Priit Jõeääre sõnul on erametsaomanike nõudlus metsataimede järele aasta-aastalt kasvanud. «Kogused võiksid olla suuremadki, kuid piirid tulevad ette taimlate mahtudest. Ka sel aastal jäi taimi puudu, kuid loodame, et taimlate võimalused on prognoositust suuremad,» rääkis Jõeäär. Ta lisas, et keskühistu Eramets ühishanke tulemusena saavad metsaomanikud kasvama panna veidi vähem kui kolm miljonit taime, lisaks on paljud ühistud leidnud ka ise võimalusi taimede ostuks, nii et tegelikud kogused on suuremad. Üheskoos hangitud taimede maht on igal aastal jõudsalt kasvanud ning moodustab ligi poole erametsadesse istutatavatest taimedest.

Metsa istutamise mahu kasvu on soodustanud ka metsa uuendamise toetus, mille mõju koos metsaühistute hea tööga metsaomanike teavitamisel ja taimede vahendamisel on hästi näha just väikemetsaomanike kinnistutel. «Kuigi toetusraha on sel aastal vähem, toimib toetuse jagamise süsteem selliselt, et väiksemad toetuse küsijad saavad enda toetuse tavaliselt täismahus kätte,» rääkis Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun.

Erametsi uuendatakse aina jõudsamalt. Kes soovib ise näpud metsamullaseks teha, saab osaleda aprilli lõpus ja mai alguses metsaühistute korraldatavatel metsaistutuspäevadel üle Eesti. Selgitatakse metsade kasvamise protsessi ning pannakse koos algus uuele metsapõlvkonnale.

Lisainfo ja registreerimine erametsaportaalis www.eramets.ee.