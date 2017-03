Loodusesõbra kutsuvad konni üle tee aitama

Tänavused soojad ilmad võivad konnad juba aprilli esimeses pooles teedele tuua. «Selleks, et konnad ikka ohutult pulmi pidama jõuaksid, on tarvis vabatahtlike abi. Konni on vaja üle tee aidata eelkõige sellistes kohtades, kus maanteed ristuvad konnade rändeteedega ning kus võib rände ajal autorataste all hukkuda sadu või tuhandeid konni,» selgitas «Konnad teel(t)» aktsiooni eestvedaja Kristiina Kübarsepp. «Tänavu saab konnatalgutele vunki juurde anda ka Hooandjas – iga annetus aitab elusid päästa,» lisas ta.

Kõik, kes on varasematel aastatel märganud oma kodukohas mõnda konnadele ohtlikku teelõiku ning soovivad seal talguid korraldada, võiksid oma soovist teavitada projekti eestvedajat aadressil kristiina@elfond.ee või täita kodulehel talgujuhi vormi.

ELF toetab talgukorraldajaid omalt poolt nõu ning võimaluste piires vajalike vahenditega. Tänaseks on üle Eesti kirjas 10 talgukohta. Talgujuhte on veel vaja Leie–Oiu talgukohta Võrtsjärve ääres, kuid oodatud on talgud ka teistes konnadele ohtlikel teelõikudel. Kaardistatud konnarände teekonnad leiab siit: http://konnad.elfond.ee/tulemused.

Kõik, kes soovivad talgutel kaasa lüüa, võivad liituda konnad.elfond.ee veebilehel konnatalguliste listiga või «Konnad teel» Facebooki lehega, kus suurematest talgutest teada antakse.

Konnaränne toimub tavapäraselt aprillis, selle eelduseks on soojad ja niisked ööd. Rände tippaeg on kella 21–23 ajal ning ränne kestab umbes viis päeva. ELF korraldab konnatalguid 2012. aastast. Vabatahtlike abiga on autorataste all hukkumisest päästetud üle 73 000 kahepaikse.