Teatrirahvas täidab teatrimaja

Auhinnagala lavastab Ugala näitleja ja lavastaja Tanel Ingi ning teatripäevapeo lavastusmeeskonda on kaasatud peaaegu kogu teatri kollektiiv.

«Kindlasti ei ole see ainult auhindade üleandmine, eks me ole selle päeva plaane pidanud juba möödunud aasta kevadest,» kinnitas lavastaja. «Mis täpselt laval juhtuma hakkab, seda näeb publik esmaspäeval. Jäägu see üllatuseks.»

Auhindade kätteandmisest teeb ülekande Eesti Rahvusringhääling. Nominatsioonide hulgast leiab Ugala teatri nime kuus korda, kaasa arvatud parima naispeaosatäitja auhinna kandidaatide loetelust. Sellele kandideerib Kadri Lepp rolli eest lavastuses «Kõrboja perenaine».