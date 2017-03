Mulgimaalt Siberisse ja tagasi

Isatalus seati end siiski hädapärast sisse ning muretseti põrsas ja kits. «Loomapidajaid oli tollal nii palju, iga kraav oli hõivatud,» meenutab Aime Aasamäe ning tunnistab: «Oli nagu kodu, aga ei olnud ka. Nullist tuli alustada. Me olime ju esimesed, kellele anti luba tagasitulekuks, aga ega seda keegi teadnud, kui palju maksab raudteepilet. Kõik tuli maha müüa.»

Mitte tavaline maja

Aastad on toonud selgust selles, et Aime Aasamäe pere küüditamiseks ei olnud tegelikult vähimatki põhjust. Heino Tõnismägi kirjeldab ühest toimikutest leitud dokumenti, mille oli kirjutanud Karksi valla Pöögle külanõukogu esimees Jakob Koppel.

Külanõukogu esimehele ei olnud Aasamäe pere saatus kuidagi rahu andnud ja nii oli ta saatnud võimuorganitele isiklikult kirja. Selles seisis: «Et see pere ei kasutanud alaliselt võõrast tööjõudu, nende perekond oli suur ja nad olid väga töökad, leiti süüdistuseks sõjavangi pidamine. Org, Rihard, kes oli Liidust tulnud, leidis Aasamäede talus ajutise elamispinna, ta oli alaealine. Minu arvates ei saa see olla kulaklikkuse põhjuseks võõra tööjõu kasutamise näol. Peeter Aasamäe ei olnud Omakaitses ega võtnud osa poliitilistest üritustest. Riiklikud kohustused täitis ta eeskujulikult ja tähtaegselt. Minu arvates on nende talund kulaklikuks tunnistatud ebaõigesti.»

Aime Aasamäe esitas ise 14. märtsil 1980 rehabiliteerimistaotluse.

«Siberisse sattusin nelja-aastaselt. Elasin seal seitse aastat. Sain neli klassi haridust. Mäletan isa küsimusi: kuidas võidi minuga nii toimida? Oli see õiglane? /.../ Minu 14-aastane vend ja 17-aastane õde läksid koos kohaliku kooliõpetajaga augustis 1944 ajutist evakueerimispaika otsima. Ja nii nad välismaale sattusidki. Tahtsin 1979. aastal õele külla mina, aga ei lastud. Ma pole õde-venda ju oma ihusilmaga näinudki – sündisin pärast nende minekut.»

Lahendus saabus alles 1988. aastal, mil Eesti NSV ministrite nõukogu otsustas rehabiliteerida kõik väljasaadetud «kulakud», nende hulgas Peeter Aasamäe ja tema pere.

Aime Aasamäe koos kaasaga sai võimaluse oma sünnikodu tagasi osta alles 1971. aastal. Rehielamul, mis on ehitatud 1860. aastal, on õnneks seniajani säilinud algupärane välisilme ja samaks on jäänud ka ruumijaotus.

Tätta pole aga päris tavaline majapidamine. See on nimelt vanim säilinud Mulgi talukompleks Eestis ning selle kohta leiab artikli isegi «Eesti entsüklopeediast». 1993. aastast on see riikliku kaitse all ja 2003. aastal pälvis Viljandimaal esimesena riikliku kultuurimälestise tiitli.

Rehielamu juurde on hiljem rajatud karjalaut, viljakuivati koos aidaga, riistakuur ja saun. Majandushoonete maakividest laotud heleda vuugiga soklid püüavad pilku seniajani. Tüüpilise XIX sajandi rehielamu kambritepoolsesse otsa on ehitatud rohkete klaasakendega veranda.

Kompleksi kuulub ka 1936. aastal ehitatud keskmise suurusega kaheosaline viilkatusega elumaja, mille majandusruumide osa on risttpalk- ja eluruumide osa krohvitud puithoone.

Kui kerge oli maakonna esimese kultuurimälestise tiitlit saada?

«Teate, ma olin lihtsalt nii tragi,» vastab Aime Aasamäe sellele küsimusele naeruselt. «Õppisin Rootsi värvi keetmise ära. Mul oli üks endine Siberi-kaaslane tikuvabrikus koristaja, tema ajas värvi siis luuaga laiali. Vikatiga sai õuemuru niidetud, katused said järk-järgult uuendatud. Mingi aeg hakkas meil palju külalisi käima, Tallinnast tuldi isegi bussidega.»

Tätta tegutseb mahemajandus- ja elatustaluna. Nüüd on toimetamise enda kätte võtnud juba nooremad põlvkonnad.