Tulevik teeb reedel peaproovi

Eesti jalgpalli Premium-liiga hooaja alguseni on jäänud veidi üle nädala ning viljandlastele on see viimane kontrollkohtumine enne 4. märtsil peetavat liiga avamängu. Tuleviku 2017. aasta Eesti meistrivõistluste avavooru vastane on JK Sillamäe Kalev, kellega ta kohtub koduväljakul.

Päev enne ametlikku hooaja algus, 3. märtsil kell 17 ootab meeskond kõiki poolehoidjaid Viljandi Rademari kauplusesse, et tutvustada meeskonda, esitleda värsket võistlusvormi ja tõsta esile klubi toetajaid.