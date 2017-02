Ugala ajutises teatrisaalis on rohkem kui 18 kuu jooksul käinud üle 40 000 teatrisõbra.

Täna on Ugala black box’is (UBB) viimane etendus ja siis suleb see teatrisaal uksed. Viimase etendusena jõuab publiku ette Liis Aedmaa äsja lavale tulnud autorilavastus «Emadepäev». Ugala ajutises teatrisaalis on rohkem kui 18 kuu jooksul käinud üle 40 000 teatrisõbra.