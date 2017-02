Anu Ennoki klubi jõudis Šveitsis karikafinaali

Poolfinaalis mängis Sm`Aesch 3:1 üle Hotel Cristali, keda on tänavusel hooajal kahel korral võitnud ka koduses meistrisarjas. 1. aprill peetavas finaalis on Pfeffingeni naiskonna vastaseks Šveitsi parim klubi Zürichi Volero, kes poolfinaalis oli 3:1 parem Viteos NUC-ist.

«Midagi üllatavat poolfinaalis ei olnud,» rääkis Anu Ennok. «Vastased on viimastes liigamängudes hästi esinenud ja võitnud, seega tulid ka meie vastu hea emotsiooniga. Finaali peale veel ei mõtle, sest mängitakse see alles 1. aprillil ja sinna on aega. Keskendume praegu oma mänguelementide parandamisele, et olla valmis koduliiga play-off’ideks, mida alustame märtsi keskel. Praeguseks on meil liigas põhiturniiri teine koht kindel, seega viimased liigamängud on pingevabad. Ilmselt on aeg ka varumängijatele võimalus anda.»

Koduses meistrisarjas esikohta hoidev Sm`Aesch on 20 mängust kogunud 54 punkti, edestades kaks mängu vähem pidanud Volerot ühe punktiga. Pfeffingeni naiskonna karikavõistluste poolfinaalvastane Hotel Cristal on kolmandana saanud 38 ja Volero vastane Viteos NUC neljandana 36 punkti. Kokku osaleb Šveitsi meistrivõistlustel kümme naiskonda.