Kohus saatis mehe tapnud noore naise kuueks aastaks vangi

Tapmise ajal alaealine ehk 17-aastane Pilleriin sai kohtuotsuse teada reedel, kui ta tunnistati Viljandi kohtumajas tapmises süüdi ja talle mõisteti kuueaastane vangistus. Menetluskuludena tuleb tal tasuda 2399 eurot.

Saadud karistus on minimaalne, mida kohus tapmise eest määrata saab. Kohus arvestas karistuse mõistmisel Pilleriini varasemat käitumist ja teo toimepanemise asjaolusid.

Karistust kergendavateks asjaoludeks pidas kohus seda, et ta on varem kriminaalkorras karistamata, samuti seda, et ta tunnistas oma süüd ja avaldas puhtsüdamlikku kahetsust.

Karistust raskendavaid asjaolusid ei olnud. Samuti ei esinenud selliseid erandlikke asjaolusid, mis oleks andnud võimaluse mõista karistus alla seaduses sätestatud alammäära.

Kohus arutas kriminaalasja perekonna- ja eraelu kaitseks kinnisel istungil.

Prokuröril ja kaitsjal on homseni aega, kui nad soovivad otsuse ringkonnakohtus vaidlustada. Kolmapäeva õhtuks polnud keegi sellist teadet kohtule esitanud.

Tapmine pandi toime 28. mai pärastlõunal. Kell 16.32 sai politsei teate, et ühes Kõo korteris löödi noaga 22-aastast meest. Tema elu meedikute püüetest hoolimata päästa ei õnnestunud. Lööjaks oli mehele tuttav tüdruk, kes seejärel korterist põgenes. Olemasolevatel andmetel oli asjaosaliste vahel olnud tüli.

Tüdrukut asusid otsima Viljandi- ja Jõgevamaa patrullid, kes leidsid ta umbes kilomeetri kauguselt maastikult ja toimetasid seejärel arestikambrisse.