Keskerakondlased kutsuvad viljandlasi seminarile

Seminari peaesinejad on majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja parlamendi asespiiker Enn Eesmaa. Päeva juhib riigikogulane, Keskerakonna Viljandimaa piirkonna esimees Helmut Hallemaa. Seminarist osavõtt on kõigile tasuta ning jutu kõrvale pakutakse kohvi ja magusat.

Helmut Hallemaa / Elmo Riig

Viljandimaalt valitud riigikogulane Helmut Hallemaa sõnas, et eelmise aasta novembri lõpus tööle asunud valitsus on juba silma paistnud paljude suurte ja kaalukate muudatustega. «See tähendab, et otsused vajavad ka selgitamist. Peaministrierakonnana ongi Keskerakond võtnud eesmärgiks käia Eesti eri paigus valitsuse ja ministrite tegevusi tutvustamas,» sõnas Hallemaa. Viljandi on esimene koht, kus sellist seminari peetakse.

Lisaks seminarile on päev enne ehk laupäeval linnatänaval Keskerakonna telk, kus on võimalik suhelda erakonna liikmetega ja jagatakse infomaterjale.