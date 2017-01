Nutitelefoni aku peab vastu vabalt üle nädala, juhul kui ainult rääkida

Klassikaliste nuputelefonide valik muutub kauplustes üha nirumaks ja kui need lõpuks üldse müügilt kaovad, ei jää ka viimastel mohikaanlastel üle muud kui soetada endale nutitelefon – mis siis, kui soov on telefoni vahendusel ainult vestelda ja lisaks ehk mõni sõnum saata.

Mina kui nuputelefoni omanik arvan, et nutitelefoni on selle suuruse tõttu ebamugav kaasas kanda ja mõneti tülikas on sellega ka helistada. Aga pole halba heata: nutitelefoni aku on mahukas ning aparaat oskab seda üksnes kõnefunktsiooni tarbeks säästlikult kasutada.

Tegelikult saaks ka nuputelefoni valmistada sisult väga nutika ja võimeka, lihtsalt väikese ekraani ja muidu mugavalt pisikeste mõõtmetega. Aga see selleks.

Sõltuvus võrgust

Sony Mobile Eesti esinduse müügiarendusjuht Kaia Raup nõustus Sakalale appi tulema ja laenas kõnelemiseks telefoni Sony Xperia X Performance, mille liitiumioonaku mahtuvus on 2700 milliamprit tunnis. Müüakse ka märksa võimekama akuga nutifone, mis järelikult kestavad kõneldes selle võrra kauem.

Kui omal ajal jõudsid müügile esimesed kahesüsteemsed mobiiltelefonid, mis suutsid lisaks GSM-võrgule töötada UMTS- ehk WCDMA- ehk 3G-võrgus, kestis telefoni aku kauem ikkagi GSM-levis. 3G-võrgus on toonaste telefonide kõne- ja ooteaeg tunduvalt lühem.

Tänapäevaste nutitelefonidega on lood üldjuhul vastupidi, need oskavad akut paremini säästa just 3G-s. 4G-võrgus on katsealuse telefoni ooteaeg aga täpselt sama nagu GSM-võrgus. 4G- ehk VoIp-kõnesid selle telefoniga teha ei saa.

Täpsem info Sony Xperia X Performance’i oote- ja kõneaja kohta on loo kõrval infoboksis. Olgu siinkohal rõhutatud, et tootja nimetab maksimaalse aja, kui kaua suudab aku ideaaltingimustes telefoni järjepidevalt ooterežiimil hoida või kõne jaoks voolu anda. Sakala mõõtis ooteaega, mida mõjutas ehk lühendas kõnelemine.

Olgu vanaaegne mobiilkõneaparaat või ultramoodne nutifon, üks reegel kehtib kõigi puhul: mida rohkem telefoni näppida, seda kiiremini aku tühjeneb. Nutitelefoni puhul on kasutajal võimalus aku säästmisele ise rohkem kaasa aidata, piirates ebavajalikke rakendusi ja muid nüansse.

Kolme režiimi olemus

Sakala korraldatud nutitelefoni katseperiood vältas kokku kaks kuud. Telefonis oli Telia kõnekaart Simpel.

Kasutasin telefoni kolmes režiimis ja niimoodi kaks korda järjest. Leheloos on katse tulemused reastatud režiimide kaupa.

Kõigi kuue tsükli puhul olid välja lülitatud wifi, Bluetooth, GPS ja NFC ehk lähiväljaside.

Ekraani heleduse seadsin umbes keskmisele tasemele ning ekraan lülitus välja 30 sekundit pärast viimast puudutust. Telefoni enda säästurežiim keeras ekraani veel tumedamaks.

Eri režiimide vahepealsel ajal lasin aparaadi soovil ka mõningaid uuendusi alla laadida ja installida. Katsealune aparaat oli minuga kaasas tööl ja kodus, vähemal määral mujal. Mida vähem telefon liigub, seda kauem aku kestab, aga mul oli lihtsalt tüütu seda kõikjale kaasa tarida.

Esimese, teise ja kolmanda tsükli ajal kogunes kõneaega iga kord üle kolme tunni. Seejärel otsustasin, et mahutan iga järgmise tsükli sisse täpselt kolm tundi ja 30 kõnet. See tundus mõistlik, andmaks aimu, kui kaua telefon nii-öelda parajalt rääkides vastu peab. Kõned olid eri pikkusega.