Samal ajal kui suurem osa viljandlastest keerab sooja teki all teist külge ja näeb und valgest talvest, müttab Kääriku lähedalt siia tulnud Mart Kaas (58) Huntaugu mäel ja valmistab kahuritega lund. Masinate abil talve teha on ta üritanud siin juba kümmekond aastat ja uskuge või mitte, seda võimatuna näivat missiooni on võimalik isegi nautida.