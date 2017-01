Karol Metsa võimas aasta Norras ja Eestis

Rokimehed raputavad lennukitehast

Viljandi lennukitehase rokiklubis tehakse laupäeva õhtul kõva mürtsu, sest Eesti üheks andekamaks kitarristiks peetav Tarvo Valm lavanimega Val Tvoar esitleb oma uut albumit „In Light You Believe... But In Darkness You Dwell”.