Erihooldekodu rajamine Kolga-Jaani jätkub

Eelnõu ettepanekuga läbirääkimised lõpetada ei leidnud toetust ning see tähendab, et Kolga-Jaani serva plaanitud kahekorruselise ja 24 kohaga erihooldekodu kavandamine jätkub. Esialgu on läbirääkimised dokumentide kooskõlastamise faasis, sest uuest hoonest on vaid detailplaneeringu eskiis.

Aktsiaseltsiga Hoolekandeteenused algasid vallal läbirääkimised 2015. aastal, kuid eelmise aasta lõpul tekkis vallarahva seas diskussioon teemal, kas lubada psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu väiksesse Kolga-Jaani. Valla kodanikud esitasid nii toetavaid kui vastuseisvaid pöördumisi ning volikogu pani teema oma istungil arutusele.