Abja vallavanemat ekspresidendi otsus üllatas

Rahnel tõdes, et Abja vallas on inimesed ikka omavahel arutanud, mis Ärma talust edasi võiks saada. Tema isiklik oletus on olnud, et Ilves küsib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) pikendust ning hakkab seal mingil kujul turismiäri ajama.

«Selle peale ma ei tulnud, et kontseptsioonist täielikult loobutakse,» lisas vallavanem.

Peeter Rahneli nägemust mööda olnuks Ärma talul turismisektorisse sisenemiseks mitte lihtsalt hea, vaid lausa suurepärane stardipositsioon, sest Ilvese presidendiks oleku ajal on see palju tähelepanu pälvinud. «Ka negatiivsed kajastused on koha tuntust kasvatanud,» lisas ta.

Vallavanem kinnitas, et oleks hea meelega näinud, kuidas Abja vald ühe ainulaadse külalistemaja, loomemaja või muu sellise võrra rikkamaks oleks saanud. Samas viitas ta, et kunagi tulevikus võib see nüüdsetest otsusest hoolimata siiski juhtuda.

Rahneli tõdemust mööda võib üllatavaks pidada ka seda, millise summa EAS Ilveselt tagasi nõudis. Kritiseerima ta seda aga ei kiirustanud, viidates asjaolule, et ei tunne EAS-i ja osaühingu Ermamaa vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

Siinkohal väärib esile toomist, et kaks aastat tagasi avatud Abja ujula valmis aastate jooksul puhtalt valla rahakoti ja laenuraha abiga, sest toetust ei õnnestunud sellele ettevõtmisele saada. EAS-i poole Abja vald toona ei pöördunud, küll aga taotleti toetust kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kavast, kust saadi äraütlev vastus.