ANDRES LAIAPEA Viljandit ongi vaja kohalike poliitikute eest kaitsta

Samas vaimus käis jutt linnavolikogu komisjonides ja täiskogu istungil. "Mingi ametnik ministeeriumist ei saa meile peale suruda, mis me siin linnas ise teeme või ehitame. Ja isegi kui linn soovib ehitada kuskile, siis see ei tohiks olla keelatud," bravuuritses seal ka Märtini erakonnakaaslane Madis Timpson. "Seda on öelnud mõned korrad minu teada ka riigikohus, et ise otsustame. Ja kui inimene tahab tõesti rumal olla, siis seda ei saa ette heita!"