Ühest küljest on mõneti keeruline muinsuskaitseametile ette heita seda, et ta üritab oma tööd teha. Lossimägede ja nende ümbruse kaitsmine seda ju kahtlemata on.

Muinsuskaitseamet ongi loodud selleks, et kaitsta ajaloolisi väärtusi ja miljööd. Piltlikult väljendudes seisavad need ametnikud selle eest, et midagigi meie ajaloolisest pärandist säiliks ning meie ümbrus ei kattuks ülimoodsate äripindade ja uusarendustega. Samamoodi seisab keskkonnaamet selle eest, et eraomanike ja omavalitsuste ärihuvid ei kahjustaks ülearu keskkonda, olgugi see teinekord inimeste tahtmistele kriipsu peale tõmbamine.