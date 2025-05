Vahepealse aasta jooksul on sündinud päris palju asju – osa neist peaaegu mu enda silme all –, mis vajavad kommenteerimist.

Kes arvab, et ma kogu selle aja niisama passisin, paneb muidugi mööda. Puhkusest oli asi kaugel, sest Raudla-poiss (minuga võrreldes on ta seda endiselt) käis mulle nagu uni peale, et tal on vaja Viljandi legendidest uus raamat välja anda ja et mina jutustaksin talle põnevaid lugusid. Pidin ju teda aitama – endine linnapea ikkagi.