Noor trupp kukub üheskoos käppadele

See kevadine laupäev näis olevat kuulutatud üle Eesti algupärandite lavalejõudmise päevaks: Eesti Draamateatris esietendus Andrus Kivirähki "Kõrvaltegelased" ja Vanemuises Ott Aardami "Armas ilves". Ugala ei jää sellest kõrvale: väikese saali lavale jõudis "Ja on kukutud", mille autoritena on kirjas Margaret Sarv ning trupp, kuhu kuuluvad Ugala noored ja kaks külalisnäitlejat.