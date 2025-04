ZÜLEYHA IZMAILOVA Reformierakond ohverdas sisulise kliimapoliitika

Hanah Lahel on õigus selles, et kliimapoliitika ei kadunud koos sotsiaaldemokraatidega. Üha kasvavate keskkonnaprobleemide pärast muret tundev Sotsiaaldemokraatlik Erakond tegutseb sirgeselgselt edasi teaduspõhise kliimapoliitika nimel, nagu valijale sai lubatud.

Kliimaseaduse eelnõu, mida Reformierakond nüüd toetab, sündis Tartu ülikooli ekspertide hinnangul kiirustades, fookuseta ja sisulise kaasamiseta. Selle mõju kipub jääma sümboolseks, sest kohustusi peaaegu pole, vastutust veel vähem. See ei ole seadus, mis kaitseb inimesi, elurikkust või tulevasi põlvkondi. See on dokumendijupp, et saaks öelda: "Midagi tegime ju ära." Nii ei sünni roheüleminek, vaid rohepesu.