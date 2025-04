HANAH LAHE Kliimapoliitika ei kadunud koos sotsidega

​Viimastel nädalatel on poliitilises debatis hakanud levima narratiiv, nagu oleks uus valitsuskoalitsioon otsustanud kliimapoliitika sootuks hüljata. Väite eestvedajateks on peamiselt sotsiaaldemokraadid, kes üritavad valitsusest väljajäämise järel end taas pildile upitada, luues valekampaaniaga muljet, justkui nemad oleksid ainsad rohepoliitika kandjad Eestis. See pole aus ega tõene.