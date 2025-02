JÜRGEN LIGI Vallavolikogu esimees Mati Ilisson valis silmakirjalikkuse

Lõhestamise süüdistuse suunan ümber esitajale endale, kuigi ta ei anna välja peategelase mõõtu. Tuulikute teemal ühiskond kahtlemata lõhki aetud on, ent vastutustunde olemasolu korral jätnuks Ilisson selle omakasuks pööramata. Fakt on, et põhimõtteline toetus tuuleenergiale kasvas seoses Putini energiasõjaga aastast 2021. Suureks, sest madalam hind ja puhtam tootmine on tugevad eelised. Ühtlasi on see viis vabaneda Venemaa energiatarnetest.