MATI ILISSON Minister Jürgen Ligi valis ühiskonna lõhestamise

Arutelud tuuleparkide teemal järjest elavnevad. Kohati on need nii kirglikud, et mõni omavalitsustöötaja räägib saadud ähvardustest ning mõni minister on minetanud arusaama demokraatia olemusest ja toimimisest. Kirjutama ajendas mind 1. veebruaril Sakalas ilmunud usutlus, milles rahandusminister Jürgen Ligi väidab: "Kremli käsilased on tuulikutega võitlejad kindlasti ja on sama palju kui kõik, kes külvavad kahtlusi ja hirme mõistuspärase elukorralduse vastu, vastandudes kõigele."