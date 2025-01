20 aastat tagasi laastas Eestit suur jaanuaritorm. Elektrit oodati mõnel pool nädalate kaupa

Ööl vastu 9. jaanuari ehk laupäeva öösel vastu pühapäeva paisusid tuuleiilid selliseks, et Kihnus mõõdeti tuule kiiruseks kohati 38 meetrit sekundis, Viljandimaal oli see 29 meetrit sekundis. Ehkki mereprognoose uurinud Tallinna tehnikaülikooli küberneetika instituudi juhtivteadur Tarmo Soomere hoiatas päev-paar varem avalikult, et saabumas on midagi sellist, mida võiks nimetada kõigi aegade suurimaks tormiks, ei võetud tema teadet ametlikes ringkondades piisavalt tõsiselt.