Küülikute varjupaik on rõõmsate hüpetega laienenud ning peab plaani edasi hüpata

Hoolealuseid on varjupaigas ikka peaaegu kõik kohad täis samamoodi kui eelmisegi aastal. Mõned on vahepeal koju läinud, mõned juurde tulnud. Kodulehele on praegu üles pandud 12 kodu otsivat looma, neid on aga rohkem, sest enne koju minemist peab küülik olema terve, teistega harjunud ning soovitavalt endale ka kaaslase leidnud. Eelmisest aastast tuttavaid nimesid on väheks jäänud, kuigi mõni on ennast varjupaigas jäädavalt sisse seadnud, näiteks Falafel ja endiselt perenaise elutoas elav õnnetu saatusega lontkõrv Roosi. Kokku on loomi praegu 25, aga see arv muutub pidevalt.