Rõõmsad hüpped raskel rajal ehk Kuidas kahest küülikust kasvas välja terve varjupaik

Hüljatud ja väärkoheldud loomadega tegelejaid on Eestis üsna palju – ja samas tõenäoliselt paraku liiga vähe. Nii võibki paljudel selle teema vastu huvi tundvatel inimestel olla kahe silma vahele jäänud tõik, et sotsiaalmeedias ja mujalgi on mõne ürituse juures osaline alles tänavu jaanuaris loodud mittetulundusühing Rõõmsad Hüpped , mis lähemal uurimisel osutub küülikute varjupaigaks.

Detsembri keskpaigas potsatab postkasti pressiteade, mis kannab ette, et ehtekunstnik Tõnis Malkov ja Jewellery for People korraldavad heategevusliku jõuluoksjoni küülikute varjupaiga toetuseks. Kavalasti lisatud küülikupildid ahvatlevad jõudehetkel mittetulundusühingu kodulehte avama ning sealt selgub, et varjupaik asub esiteks Viljandimaal, ning pärast lühikest telefonikõnet ka see, et neile võib rahulikult külla minna.