Teatripisikuga võib ka tööl käia

Viimati nimetatud lavastus on inglise keeles ja mõeldud eelkõige festivalidel esinemiseks. Külalisnäitleja tuleb Iisraelist. "Selle Iisraeli näitetupiga on meil kauaaegsed suhted. Nad on meie festivalil käinud mitu korda ja meid on korduvalt sinna kutsutud," ütleb Seasaare teatri üks eestvedajaid Reet Rausepp.