Repliik. Süsimust neeger ehk Kui must on pruun

Nii öeldakse «must» isegi inimeste kohta, kelle nahk on vaid kergelt jumekas. Jah, rassilisest ja etnilisest päritolust tulenevalt on selline inimene tavalisest eestlasest lõunamaisema näoga, aga nahavärvi poolest võib eestlane, iseäranis suvel, olla temast hoopis pruunim ehk siis mustem. Muide, omal ajal nimetati mustadeks kahtlaste plaanidega kaukaaslasi, pealegi tähendab «must» eesti keeles ka «räpast».

Muidugi võib küsida, milline peab inimene olema, et ta kuuluks negriidsesse ehk musta rassi. Ja kes ikkagi on mongoliidse ehk kollase ja kes europiidse ehk valge rassi esindaja. Kuivõrd must, valge, kollane või äkki hoopiski punane peab keegi olema?