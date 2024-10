DITMAR MARTINSON Koolkondade veelahe Viljandi ordulinnuses

Esmalt oleks mõistlik ära klaarida, mis on plaanis oleva ettevõtmise mõte. Linnavalitsuse eesmärk on ennekõike teha korda teed ja rajad, et oleks tagatud parem ligipääs kõigile, kes linnuse varemeid külastada soovivad. Lisaks sellele soovib linnavalitsus arhitektuurikonkursiga ära lahendada mõnda väiksemat rajatist puudutav, et toetada varemetes nii ajaveetmist kui ürituste korraldamist.

Kuigi Pihlak deklareerib, et see lähteseisukoht on arusaadav, paistab tema artiklist teatav segadus. Ta räägib sellest, mida ta arvab, et linnavalitsus oleks pidanud lähteülesandes nõudma, ning jõuab järeldusele, et arhitektid, kes konkursil osalesid, kas ei saanud aru, mida projekteerida, või toimus teadlik kokkumäng. Mõlemad on päris inetud etteheited.