JAAK PIHLAK Kas tõesti Viljandi ordulinnus tivoliks?

Ilmselgelt jäi arhitektidel ja projekteerijatel suures loometuhinas kodutöö tegemata. Ei vaevutud selleks kasutama isegi Viljandi muuseumi 2015. aasta rahvusvaheliste hansapäevade ajaks avaldatud teost "Viljandi ordulinnus ja Lossimäed läbi aja". Tegijail jäi arusaamatuks, et Viljandi lossimäed on ainulaadne 800-aastane, Baltimaade võimsaim keskaegne kaitserajatis, mitte uusasum või pelgalt looduskaunis paik. Kuid just aastasadu vanad ordulinnuse varemed on need, mis kõnetavad ning tekitavad inimestes soovi näha ja tunnetada seda, mis kunagi olnud.