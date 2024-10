JUHTKIRI Kas trahv lahendab mure?

Kui linnavalitsus tänavu jaanuari keskel seal kahetunnise parkimispiirangu kehtestas, oli eesmärk, et ehitajad oma autod mujale jätaks ning turulistele parkimiskohti rohkem jaguks. Ehitajatele tekitas see aga parajat peavalu, sest nad hoiavad autodes ühtlasi tööriistu ja materjale, mida on vaja iga natukese aja tagant tuua ja viia.

Peeter Kuusk arvutas, et vähemalt kaheksa auto parkimiskella kruttimise peale kulub ainuüksi Electrumil päevas kaheksa tundi ehk ühe inimese täistööpäev. Seetõttu taotles ta, et ehitajate autodel lubataks turu parklas ajapiiranguta parkida. Abilinnapea Kalvi Märtin leidis seevastu, et parkimiskella abil reeglitest kõrvale hiilimine on lubamatu ja selle eest tuleb hakata trahvi tegema.