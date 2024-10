PEETER KUUSK Palun lubage meil see haigla valmis ehitada!

Protokollis märgiti kuulatud selgitustele tuginedes, et turuplatsi kõrvale ehitatakse haiglat ja paljud käivad ehitusel tööl autoga, nii on parklas tekkinud parkimiskohtade puudus. Lisaks oli kirjas, et abilinnapea ning haldusameti ja kantselei ametnikud on kohtunud mitmel korral haigla juhtkonnaga ja Pärnu linnavalitsuse majandusameti juhatajaga ning arutanud võimalikke lahendusi. Tekkinud olukorra lahenduseks otsustatigi turu parklas parkimist ajaliselt piirata. Märgiti, et seda teab ja aktsepteerib ka haigla juhtkond.