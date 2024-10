Ehitaja kirjeldatud parkimiskella keeramine tundub linnajuhile petuskeemina

"Mulle tundub, et peame seal parklas järelevalvet tihendama," ütles sellise kirjelduse peale Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin. Nimetatud parklas kehtib aasta algusest kord, et parkida võib seal kaks tundi ning siis tuleb lahkuda. Aega ei ole võimalik ka osta, sest tasulist parkimist seal pole.

Uues hoones elektritöid tegeva aktsiaseltsi Electrum juhataja Peeter Kuusk kirjeldas neljapäeval Sakalas ilmunud arvamusloos olukorda oma ettevõtte töötajate najal. Ta väitis, et Viljandi linnavalitsuse haiglaehitajavaenulik poliitika tähendab seda, et ainuüksi tema firma töötajad peavad päevas kulutama kokku ligi kaheksa tundi, et käia parkimiskella keeramas, ning seetõttu on ohus hoone õigeaegne valmimine. Tema artikkel oli kantud soovist paluda linnajuhtidelt võimalust haigla valmis ehitada.