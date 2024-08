Olgu tulemus milline tahes, Liba-Sakala pakub oma lugejaile portsu veekeskusest kõnelevaid moodsaid muinasjutte, mille lõpu jätab lahtiseks – just nagu on ka veekeskuse lool. Nii saab igaüks ise kirjutada täpselt sellise lõpu, nagu soovib, on see siis õnnelik või näiteks õpetlik. Toredat lugemist!