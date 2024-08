FARIŠTAMO ELLER Kliimaseaduse mõte ja eesmärk on töö käigus kaduma läinud

Eks seadusi muudetagi alatasa ning ikka on põhjust muudatusi jälgida ja oma sisend anda, aga praegu on omamoodi põnev hetk süvenemiseks ja kaasamõtlemiseks. Korraga on eelnõude infosüsteemis kommenteerimiseks üleval kliimakindla majanduse seaduse (planeeriti küll kliimaseadust), looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu.