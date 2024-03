Juhtkiri ⟩ Põhjused ja etteheited justkui ühe vitsaga löödud

Kindlasti on omavalitsustel sellises olukorras õige seljad kokku lükata ning mitte läbirääkimisi eraldi ja ükshaaval pidada. Jääb isegi arusaamatuks, miks riik sellise ettepanekuga lagedale ei ole tulnud – meeldib see meile või ei, autostunud ühiskonnas on omavalitsuste piirid ju hägused. Ei ole sugugi välistatud, et Võhmas elav inimene töötab Viiratsis ning poetab oma lapse Viljandi kooli ette maha, või et Viiratsis elav inimene soovib oma last panna Viljandisse esimesse klassi, sest kohalik kool on kuueklassiline ja talle see ei sobi. Maavalitsused kaotati omal ajal küll ära, ent ilmselgelt moodustavad üksteise kõrval asuvad omavalitsused seotud süsteemi ning sellepärast ongi meil tekkinud omavalitsuste liidud.