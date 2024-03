Viljandi vallavanem Alar Karu: natuke kurb kõrvalt vaadata, et loogika ja selge mõttelaad on ära kadunud

Viljandi vallavanema ja maakonna omavalitsuste liidu juhi Alar Karu hinnangul on praegu palju küsimusi vastuseta ning seetõttu on omavalitsused seljad kokku löönud ning ühisrinde moodustanud. Peamiselt soovitakse vastust küsimusele, kas riigil on üleüldse nägemus või arusaam sellest, kuhu ja kuidas kõik need sajad lapsed minna võiks, sest riigigümnaasiumisse ega ka kutsekoolidesse lapsed praegu lihtsalt ei mahu.