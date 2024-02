Kui Põhja-Sakala vald vaidles riigiga kohtus Võhma kooli ehitamisel ilmajäetud 200 000 euro pärast, siis Mulgi vald Mõisaküla hooldekodu rajamise 50 000 euro eest. Kummalgi juhul ei tähenda kohtuotsus, et Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) peab raha valdadele välja maksma, vaid tal on kohustus teha uus otsus ja need argumendid, millega valdade rahatajätmist ehk juriidilises keeles finantskorrektsiooni põhjendati, ei ole enam kasutuskõlblikud.